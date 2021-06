Espanha avança às oitavas da Euro com massacre; Suécia vence Polônia e também se classifica

A seleção espanhola tirou a ‘zica’ ao vencer a Eslováquia por 5 a 0 no estádio La Cartuja de Sevilla; Lewandowski marca duas vezes, mas não consegue evitar eliminação dos poloneses

A Espanha venceu a Eslováquia e avançou às oitavas da Eurocopa



A Espanha tirou a “zica” ao massacrar a Eslováquia por 5 a 0 na tarde desta quarta-feira, 23, no estádio La Cartuja de Sevilla, na cidade de Sevilha, em confronto válido pela última rodada da fase de grupos da Eurocopa. Dúbravka (contra), Sarabia, Laporte, Ferrán Torres e Kucka (contra) fizeram os gols da “Fúria”, que avança às oitavas de final na segunda posição da chave E, com cinco pontos somados. Agora, o time comandado por Luís Enrique irá enfrentar a Croácia nas oitavas de final, em partida marcada para as 13 horas (de Brasília) na próxima segunda-feira, 28, no Estádio Parken, em Copenhagen, na Dinamarca. A seleção eslovaca, por sua vez, fecha a sua participação na terceira posição da chave, sendo eliminada pelo critério de saldo de gols.

No mesmo horário, a Suécia até teve dificuldades, mas venceu a Polônia por 3 a 2, em São Petersburgo, na Rússia, garantindo a primeira posição do grupo, com sete pontos. Forsberg (duas vezes) e Claesson fizeram para os nórdicos, enquanto Robert Lewandowski, o atual melhor do mundo da Fifa, balançou as redes para os poloneses em duas oportunidades. Assim, o time sueco espera o desfecho desta fase para conhecer seu adversário das oitavas de final, que será uma das quatro seleções que avança como terceira colocada. A Polônia, por sua vez, se despede da competição, com apenas um ponto conquistado.