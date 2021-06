França e Portugal empatam em 2 a 2 e se classificam para as oitavas da Eurocopa 

Os franceses, agora, vão enfrentar a Suíça, enquanto os portugueses terão pela frente a Bélgica

EFE/EPA/HUGO DELGADO Portugal e França empataram em 2 a 2



França e Portugal fizeram uma linda partida e empataram em 2 a 2 nesta quarta-feira, 23, em Budapeste, na Hungria, em confronto válido pela última rodada da fase de grupos. Karim Benzema (duas vezes) e Cristiano Ronaldo (duas vezes de pênalti) marcaram os gols do duelo. Com o resultado, as duas equipes avançam às oitavas de final da Eurocopa. Os franceses, que terminaram na liderança da chave F, vão enfrentar a Suíça, enquanto os portugueses, donos da terceira posição, terão pela frente a Bélgica. A França começou melhor a partida, mas saiu atrás após Lloris errar saída de soco e acertar Danilo Pereira, cometendo pênalti. Na cobrança, Cristiano Ronaldo não desperdiçou. Já nos minutos finais do primeiro tempo, Mbappé foi puxado por Semedo dentro da área. Benzema, com confiança, igualou. Na segunda etapa, os franceses viraram após Pogba dar linda assistência para o atacante do Real Madrid, que bateu na saída do goleiro para virar. Em seguida, porém, Cristiano Ronaldo fez mais um gol de pênalti depois de toque de mão de Koundé.