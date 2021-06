Alexander-Arnold se lesiona em amistoso da Inglaterra e está fora da Eurocopa

A Inglaterra estreia dia 13 de junho no torneio contra a Croácia e ainda enfrenta República Tcheca e Escócia na fase de grupos

Reprodução/ Skysports

O lateral-direito Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, se lesionou no amistoso desta quarta-feira, 2, em que a Inglaterra venceu a Áustria por 1 a 0 e está fora da Eurocopa 2021. O atleta sentiu uma lesão na coxa e exames realizados nesta quinta-feira confirmaram uma ruptura no quadríceps, o que o impedirá de participar do torneio entre seleções e deve retornar para Liverpool e iniciar o tratamento. O tempo de recuperação de Alexander é de quatro a seis semanas e é possível que ele esteja apto para a início da temporada 2021/22. O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, só anunciará um substituto para o lateral depois do amistoso do próximo domingo, dia 6, contra a Romênia, no Riverside Stadium. A Inglaterra estreia na Euro contra a Croácia no dia 13 de junho, em jogo realizado em Wembley. A seleção está no Grupo D que ainda conta com República Tcheca e Escócia. Lembrando que os dois primeiros de cada chave avançam de fase.