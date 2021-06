São Paulo acerta renovação do lateral-esquerdo Welington até 2024

No clube desde os 13 anos, o atleta de 20 anos foi promovido ao profissional em janeiro

Erico Leonan / saopaulofc Welington, de 20 anos, renovou o contrato com o clube que o formou



O São Paulo anunciou na tarde desta quinta-feira, 3, a renovação do contrato do lateral-esquerdo Welington, de 20 anos, cria da categoria de base. O novo vínculo é válido até 31 de dezembro de 2024, um ano a mais que o antigo contrato. Para comemorar o clube fez um vídeo e postou nas redes sociais com o agradecimento do jogador. “Para mim está sendo muito especial. Estou realizando mais um sonho na minha vida, na minha carreira. Está sendo muito importante esse passo que estou dando na minha vida e nada melhor do que, no primeiro ano de profissional, já sair como campeão paulista“, disse. No clube desde os 13 anos, Welington também citou um pouco sobre as dificuldades que enfrentou.

“Até aqui não foi nada fácil, passei por momentos difíceis e hoje sou grato a Deus por tudo, por estar dando essa oportunidade de aumentar o vínculo com o clube que pra mim é o maior que tem aqui no Brasil”, completou. O lateral-esquerdo ainda disse que tem como meta buscar mais títulos neste ano porque “só o Paulista não basta”. Promovido ao time principal em janeiro, o atleta disputou 11 jogos. Em sua trajetória na base, foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 (2018) e Copa São Paulo de Futebol Júnior (2019).