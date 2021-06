Ex-Lazio, Simone Inzaghi é o novo técnico da Inter de Milão

Clube anunciou a contratação do treinador nesta quinta-feira, 3; à frente da atual campeã italiana, ele substituirá Antonio Conte

Imagem: Reprodução/Instagram: @simoneinzaghifp Aos 45 anos, Inzaghi carrega a experiência de cinco temporadas à frente da Lazio, responsável por liderar o time na conquista da Copa da Itália, em 2019, e de dois títulos da Supercopa da Itália



Atual campeã italiana, a Internazionale de Milão anunciou nesta quinta-feira, 3, a contratação do treinador Simone Inzaghi. Ele comandará a equipe pelas próximas duas temporadas, substituindo o técnico Antonio Conte – que deixou o clube no último mês. Aos 45 anos, Inzaghi carrega a experiência de cinco temporadas à frente da Lazio, responsável por liderar o time na conquista da Copa da Itália, em 2019, e de dois títulos da Supercopa da Itália. Apesar de ter a possibilidade de prorrogar seu contrato com a Lazio, ele escolheu assumir a Inter após a saída de Conte.

Devido à pandemia de Covid-19, atualmente o clube enfrenta graves restrições financeiras. Além do vírus, o time também foi eliminado precocemente da Liga dos Campeões – o que prejudicou ainda mais o caixa. Por isso, a Inter precisou vender jogadores e tomar um empréstimo gordo de um fundo de investimentos norte-americano. Entre os planos da direção para recuperar a situação financeira do clube estão o corte de 20% dos salários e a venda de pelo menos um dos jogadores mais importantes do atual elenco.