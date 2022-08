Tite admite Pedro mais perto da seleção brasileira: ‘Ele está se convocando’

O centroavante do Flamengo deve ser lembrado pelo técnico nos amistosos contra Gana e Tunísia, marcados para setembro

DANIEL CASTELO BRANCO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro celebrando vitória do Flamengo sobre o Corinthians



O atacante Pedro deve ser convocado para defender a seleção brasileira nos amistosos diante de Gana e Tunísia, marcados para a Data Fifa de setembro. Quem fez a afirmação foi o próprio técnico Tite, comandante da Canarinho que fez elogios ao centroavante do Flamengo. “Pedro está muito bem. Ele quem está se convocando. Jogador com características específicas”, disse o treinador, em entrevista ao podcast “Flow”, nesta segunda-feira, 22. “Ontem [contra o Palmeiras] teve um lance específico, ele serve o Arrascaeta, que finaliza no canto do Weverton. Ele tem raciocínio na mesma velocidade. Você quer dele velocidade? Não. Mas vai ter um pivô, um lance combinado”, completou. De acordo com técnico da “Amarelinha”, Pedro é avaliado pela comissão há muito tempo. Uma grave lesão na época do Fluminense e a ausência na Tóquio-2020, no entanto, atrapalharam a trajetória do atacante na Canarinho. “Pesou sim (ausência de Pedro nos Jogos Olímpicos). E, anteriormente, chamamos ele quando ele estava no Fluminense, mas ele se machucou. Aí que chamamos o Richarlison depois de um diálogo com o Abel Braga. Ele me disse: ‘Ele cheira a gol’. É um jogador que nos traz uma característica diferente”, finalizou Tite.