Manchester United surpreende, vence Liverpool e deixa a lanterna do Campeonato Inglês

Os Diabos Vermelhos conseguiram o triunfo sobre o rival com gols de Jadon Sancho e Marcus Rashford

EFE/EPA/PETER POWELL Marcus Rashford marcou na vitória do Manchester United sobre o Liverpool



O Manchester United conseguiu sair da lanterna do Campeonato Inglês 2021/2022 nesta segunda-feira, 9, ao vencer o Liverpool por 2 a 1, no Old Trafford, em confronto válido pela terceira rodada. Mesmo sem contar com Cristiano Ronaldo, que só deixou o banco de reservas no fim do jogo, os Diabos Vermelhos conseguiram o triunfo sobre o rival com gols de Jadon Sancho e Marcus Rashford. Já no final do embate, Mohamed Salah descontou para os visitantes. Com o resultado, o time de Erik ten Hag soma os primeiros três pontos, deixa a lanterna do torneio e pula para a 13ª colocação. Ainda sem conhecer o sabor da vitória nesta temporada, os Reds permanecem com dois pontos, no 16º lugar da tabela de classificação. O clima no estádio foi de festa do início ao fim. Ainda antes da bola rolar, o meio-campista Casemiro foi apresentado como novo reforço da equipe mandante. Contratado junto ao Real Madrid por 70 milhões de euros, o volante brasileiro de 30 anos foi ovacionado por torcedores e deu seus primeiros passos na casa do United.

Já com a bola rolando, o Manchester United teve um início avassalador, acertando a trave cedo e abrindo o placar aos 15 minutos. Em linda jogada coletiva, Elanga tabelou com Eriksen pela esquerda e cruzou rasteiro para Sancho, que dominou na área, deixou Milner no gramado e chutou no canto direito. Falhando na troca de passes e sentido falta da ausência de Darwin Nuñez, que estava suspenso, o Liverpool só assustou em um chute contra a própria meta de Bruno Fernandes. No retorno do intervalo, os Reds voltaram melhor, mas foram surpreendidos em um contra-ataque dos mandantes. Aos 7 minutos, Martial aproveitou vacilo de Henderson e acionou Rashford, que saiu na frente de Alisson e teve frieza para ampliar. Sem outra alternativa, o Liverpool se lançou ao ataque e criou oportunidades claras com Firmino e Fabinho, que pararam em De Gea. Já aos 38 minutos, Salah aproveitou rebatida do goleiro do United para descontar, colocando fogo na partida. Apesar da pressão no fim, o United soube controlas as investidas, ficando com seu primeiro triunfo.