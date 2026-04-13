Manchester United x Leeds: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo acontece pela 32ª rodada do Campeonato Inglês; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Divulgação / Manchester United Old Trafford recebe nesta segunda-feira (13) Manchester United e Leeds, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês



Manchester United e Leeds se enfrentam nesta segunda-feira (13), às 16h, em Old Trafford, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Inglês.

O United ocupa atualmente a 3ª colocação, com 55 pontos. Do outro lado, o Leeds aparece no 15º lugar, com 33 pontos.

Onde assistir Manchester United x Leeds ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (Streaming).