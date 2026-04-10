Falha de design da Nike afeta camisas de várias seleções a dois meses da Copa do Mundo

O problema está presente tanto nas camisas de jogo usadas pelos jogadores quanto nas réplicas vendidas aos torcedores

Divulgação/Nike/Seleção Brasileira Nova camista da Seleção Brasileira traz o conceito "Alegria que Apavora"



A Nike está investigando um problema de design que afeta vários uniformes de seleções nacionais antes da Copa do Mundo de futebol deste ano, informou a mídia britânica nesta sexta-feira (10), depois que problemas com as camisas se tornaram visíveis durante a última data Fifa no mês passado. Um porta-voz da Nike disse ao jornal The Guardian que a empresa havia identificado um “pequeno problema” com os uniformes, acrescentando que o desempenho não foi afetado, mas a “estética geral não está onde precisa estar”.

O estufamento ao redor das costuras dos ombros era visível nas camisas usadas por equipes como Inglaterra, França e Uruguai. O problema está presente tanto nas camisas de jogo usadas pelos jogadores quanto nas réplicas vendidas aos torcedores, de acordo com a BBC, e alguns torcedores demonstraram preocupação.

A gigante norte-americana de roupas esportivas produz uniformes para várias equipes da Copa do Mundo, incluindo os co-anfitriões Estados Unidos e Canadá, bem como Brasil, Holanda e Croácia. Os uniformes foram projetados com tecnologia de resfriamento para ajudar os jogadores a enfrentar as altas temperaturas esperadas no torneio, que começa em 11 de junho e também é co-organizado pelo México.

A questão surge no momento em que a empresa enfrenta dúvidas sobre a inovação de seus produtos e trabalha com o excesso de estoque após uma série de lucros fracos. O presidente-executivo Elliott Hill prometeu reorientar a Nike para os esportes principais, e a empresa disse nesta sexta-feira que havia nomeado Andy Caine como diretor de inovação. A Nike não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.