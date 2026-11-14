Com confusão, Brasil perde para o Japão por 3 a 2 em amistoso na Ásia

A Seleção Brasileira foi derrotada pelo Japão por 3 a 2 neste sábado (14), em amistoso disputado no Estádio Nacional de Singapura. A partida terminou marcada por reclamações da equipe brasileira, que contestou uma suposta falta no lance do terceiro gol japonês. O técnico Carlo Ancelotti e o atacante Raphinha, que estava no banco de reservas, foram expulsos.

O gol da vitória japonesa saiu nos acréscimos, aos 46 minutos do segundo tempo, quando Tatsuhiro Sakamoto aproveitou um rebote e garantiu o resultado. Antes disso, o Brasil havia conseguido reagir após sair atrás por dois gols.

O Japão abriu o placar aos 15 minutos da etapa inicial, com Takefusa Kubo, em um contra-ataque. Quatro minutos depois, Keito Nakamura ampliou a vantagem dos anfitriões.

A reação brasileira veio com dois golaços de Vinicius Junior, ambos em finalizações de fora da área. O atacante marcou aos 33 minutos do primeiro tempo e voltou a balançar as redes aos 30 da etapa final, deixando o placar empatado em 2 a 2.

No entanto, o gol de Sakamoto, aos 46 minutos, definiu a vitória japonesa. Os jogadores brasileiros reclamaram de uma possível falta no início da jogada. A contestação terminou com as expulsões de Ancelotti e Raphinha, ambos punidos com cartão vermelho direto.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira (17), novamente em Singapura, para enfrentar a seleção anfitriã. No mesmo dia, o Japão encara o Paraguai.

*Com informações da AFP