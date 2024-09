Ancelotti defende Vini Jr. após gesto para a torcida do Real Sociedad

Treinador italiano também mencionou que a discussão sobre racismo no futebol deve ser ampliada, não se limitando apenas aos casos do brasileiro

O treinador Carlo Ancelotti saiu em defesa do atacante Vini Jr. após o jogador ter feito um gesto pedindo silêncio à torcida do Real Sociedad. Essa atitude foi uma resposta a insultos racistas que o atleta tem enfrentado durante suas partidas na Espanha. Ancelotti ressaltou que a reação de Vini é compreensível, considerando a pressão e a hostilidade que ele tem sofrido. Ancelotti afirmou que a resposta de Vini é uma reação a uma situação inaceitável que se repete com frequência. O técnico enfatizou que a intolerância a esse tipo de comportamento não pode ser mais tolerada. Ele também mencionou que a discussão sobre racismo no futebol deve ser ampliada, não se limitando apenas ao caso de Vini Jr.

Em relação ao próximo jogo do Real Madrid contra o Stuttgart, que ocorrerá na terça-feira, Ancelotti reconheceu que sua equipe é a favorita. O treinador expressou a ambição do clube de avançar até a final da Liga dos Campeões, destacando a importância de manter o foco e a determinação nas próximas partidas.

