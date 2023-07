‘Ansioso’ para voltar aos gramados, Messi já tem data para estrear pelo Inter Miami; saiba quando

Craque argentino foi apresentado neste domingo para milhares de fãs no DRV PNK Stadium

GIORGIO VIERA / AFP Messi assinou até dezembro de 2025 com opção de mais um ano de renovação



A era Lionel Messi no futebol profissional dos Estados Unidos começou neste domingo, 16, com sua apresentação para milhares de torcedores do Inter Miami, no DRV PNK Stadium, em Fort Lauderdale. Com direito a fogos e show de luzes, o argentino foi oficialmente apresentado semanas após anunciar que jogaria nos EUA. Em sua apresentação, Messi ressaltou a felicidade com o novo desafio e a ansiedade em voltar ao gramado. “Estou muito emocionado por estar aqui em Miami. Quero agradecer a gentileza e o amor que vocês me deram. Isso aconteceu tão rápido”, disse. “Estou ansioso para treinar e competir. Nosso objetivo é estar aqui e vencer. Tenho certeza que teremos uma experiência maravilhosa”, completou o craque. E depois de tanta espera, Messi deve fazer sua estreia na próxima sexta-feira, dia 21 de julho, na Leagues Cup, contra o Cruz Azul-México, às 21h horário local (22h horário de Brasília). O contrato do argentino com a equipe de David Beckham vai até dezembro de 2025, com opção de renovação por mais um ano.

O salário anual de Messi gira em torno de 55 milhões de dólares (R$ 264 milhões, na cotação atual). Para essa partida, os ingressos estão sendo vendidos por até 110 mil dólares (R$ 530 mil) no site de revenda Vivid Seats. O preço médio está em 487 dólares (R$ 2.350). Na MLS, o argentino só deve estar em 20 de agosto contra o Charlotte FC. As entradas custam em média 288 dólares (R$ 1.389) no mesmo Vivid Seats. A MLS já anunciou que aumentará sua cobertura para os jogos do torneio com jornalistas de língua inglesa e espanhola, drones, câmeras especiais, pré e pós-jogo. O Inter Miami é o lanterna da Conferência Leste com 18 pontos em 22 jogos.