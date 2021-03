Ansu Fati, do Barça, vence prêmio de melhor jogador jovem do mundo; Reinier é 10º

Os brasileiros Gabriel Verón, do Palmeiras, Kaio Jorge, do Santos, Yan Couto, do Manchester City e ex-Coritiba e Talles Magno, do Vasco, também integram a lista dos 50 melhores

Toni Albir/EFE Ansu Fati festeja gol com a camisa do Barcelona



O atacante espanhol Ansu Fati, do Barcelona, foi apontado nesta terça-feira como vencedor do prêmio NxGn, de melhor jogador jovem do futebol mundial, em que o meia Reinier, ex-Flamengo, foi o único brasileiro no ‘top-10’. Segundo colocado na edição anterior do prêmio, promovido pelo site “Goal” e que é voltado para todos que nasceram a partir de 2002, o jovem de 18 anos, que nasceu em Guiné Bissau, disputou 33 jogos na temporada passada e marcou sete gols.

O pódio do NxGn ainda tem o meia francês Eduardo Camavinga, do Rennes, na segunda posição, e o meia-atacante Giovanni Reyna, do Borussia Dortmund, em terceiro. Também da equipe aurinegra, Reinier ficou na décima colocação, aparecendo como o melhor jogador jovem do Brasil no prêmio. Duas posições abaixo, ficou Gabriel Verón, do Palmeiras. Ainda citados entre os 50 primeiros, estã o atacante Kaio Jorge, do Santos, em 18º; o lateral-direito Yan Couto, do Manchester City e ex-Coritiba, em 35º; além do atacante Talles Magno, do Vasco, em 41.

*Com informações da EFE