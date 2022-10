Ex-Flamengo, Pablo Marí é esfaqueado dentro de shopping na Itália 

De acordo com a ‘Sky Sports’, o zagueiro é uma das cinco vítimas de um ataque a facas, ocorrido nesta quinta-feira, 27, em Milão

Reprodução/Twitter/@PabloMV5 Pablo Marí (à direita) durante partida do Monza, da Itália



O zagueiro Pablo Marí, com passagem de sucesso pelo Flamengo e atualmente no Monza, foi esfaqueado dentro de um centro comercial em Assago, na Lombardia, província de Milão. De acordo com a “Sky Sports” da Itália, o defensor é uma das cinco vítimas de um ataque, ocorrido nesta quinta-feira, 27. Segundo as informações da emissora, o jogador espanhol foi levado a um hospital da região, consciente e não em estado grave. Diretor-executivo do clube italiano, Adriano Galliani confirmou a informação e avisou que o atleta não corre risco de vida. “O jogador sofreu um ferimento bastante profundo nas costas, mas não atingiu órgãos vitais. Não há risco de morte. Me disseram que deve se recuperar rápido o suficiente. Está com músculos lesionados, mas está consciente e estão lhe dando pontos”, disse à RAI. Três vítimas, no entanto, estão em situação delicada e precisaram ser transferidas de helicóptero. Ainda de acordo com a mídia local, o autor do crime é um homem de 46 anos, que supostamente tem transtornos mentais e foi detido por policiais. Até a publicação desta matéria, o Monza não havia se manifestado sobre o incidente. Formado nas categorias de base do Mallorca, Pablo Marí tem passagens por Manchester City, Girona, Gimnàstic, Deportivo La Coruña, Flamengo, Arsenal e Udinense. No Rubro-Negro carioca, ele foi campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2019. Vinculado ao Arsenal até 2024, ele está emprestado para o Monza até o fim desta temporada europeia.