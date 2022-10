Após afastamento, Cristiano Ronaldo marca em vitória do Manchester United na Liga Europa

Diabos Vermelhos superaram o Sheffield United no duelo válido pela quinta rodada da fase de grupos

O Manchester United confirmou o favoritismo e venceu o Sheriff Tiraspol (Moldávia) por 3 a 0, nesta quinta-feira, 27, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga Europa. Sem encontrar dificuldades e dominando a partida do início ao fim, os Diabos Vermelhos marcaram com Diogo Dalot, Marcus Rashford e Cristiano Ronaldo. De volta ao grupo após o afastamento por indisciplina, o craque português foi titular, teve chances claras e deixou sua marca no final do confronto. Com o resultado, a equipe inglesa chega aos 12 pontos, ficando na segunda posição da chave E, com três a menos que a Real Sociedad no saldo de gols. Na última rodada, os britânicos enfrentam os espanhóis, fora de casa, para decidir quem fica com a vaga direta nas oitavas de final. Os vice-líderes, vale lembrar, enfrentam os times que chegam da Liga dos Campeões.