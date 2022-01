Aos 37 anos, Vágner Love é anunciado como novo reforço de time da Dinamarca

Atacante chegará ao 10º clube de sua carreira, tendo passagens por equipes como Corinthians, Palmeiras, Flamengo, CSKA Moscou e Monaco

Atacante foi anunciado nesta quinta-feira, 20, e seu contrato vai até o meio de 2022



O atacante brasileiro Vágner Love foi anunciado como novo reforço do Midtjylland, time que disputa a primeira divisão da Dinamarca e atualmente figura como líder do torneio. O jogador de 37 anos foi anunciado na última quinta-feira, 20, e será o 7º brasileiro do elenco da equipe dinamarquesa. Além de Love, Evander, Marrony, Juninho, Junior Brumado, Charles e Paulinho também estão no elenco da equipe. O contrato de Love tem duração de seis meses, indo até o meio de 2022, quando acaba a temporada europeia. Desde que deixou o Corinthians em 2020, Love estava defendendo o Kairat Almaty, do Cazaquistão, equipe com a qual conquistou o título nacional da temporada 2019/20. Esta será a 10ª equipe de Love em sua carreira, tendo passagens por Palmeiras, Flamengo, CSKA Moscou, Shandong Luneng, Monaco, Alanyaspor e Besiktas, antes de defender o Corinthians e o Kairat.