Corinthians anuncia contratação de zagueiro Robson Bambu

Atleta de 24 anos pertence ao Nice, da França, e chega por empréstimo até o fim da temporada

Divulgação Robson Bambu, de 24 anos, estava no Nice, da França



As contratações do Corinthians deslancharam. Dias depois de anunciar Bruno Melo, o Timão anunciou nesta quinta-feira, 20, o zagueiro Robson Bambu, que estava no Nice da França. O atleta de 24 anos chega por empréstimo até o fim da temporada 2022. Formado nas categorias de base do Santos, Robson subiu ao profissional em 2018 e no ano seguinte se transferiu para o Ahtletico Paranaense. Com uma temporada regular, foi contratado pelo Nice em 2020. Ele também tem passagens pelas categorias de base da seleção brasileira. Além dos dois reforços recém anunciados, o Corinthians também trouxe Paulinho para a temporada. O clube segue em busca de um centroavante e tem mantido conversas com Diego Costa, que estava no Atlético Mineiro.