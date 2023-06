Palmeiras vence o Coritiba por 3 a 1 e assume vice-liderança do Brasileiro

Verdão chegou aos 19 pontos, apenas dois a menos que o líder Botafogo

JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Rony foi o destaque da partida com dois gols marcados



O Palmeiras vai se aproximando do líder do Brasileirão, o Botafogo. Neste domingo, 4, o Verdão recebeu o Coritiba no Allianz Parque e venceu por 3 a 1. Rony foi o nome principal do jogo. Aos 30 minutos, Arthur abriu o placar desviando no cantinho do goleiro Gabriel. Pouco depois, Rony apareceu de cabeça e aumentou a vantagem. No segundo tempo, o VAR ainda invalidou um gol dos donos da casa. Mas aos 28, Rony bateu cruzado e fez 3 a 0. Aos 38 minutos, Alef Manga ainda teve tempo para diminuir para 3 a 1, retornando ao time após ser investigado por esquema de apostas. O resultado deixa o Palmeiras com 19 pontos, na vice-liderança, e dois pontos atrás dos cariocas. Na próxima rodada, o Verdão faz o clássico contra o São Paulo, no domingo, às 16h, e o Coritiba recebe o Santos no sábado, no mesmo horário.