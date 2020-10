Aos 74 anos, egípcio é reconhecido pelo Guinness como jogador mais velho do mundo

Confira a história do ‘Vovô’ que atingiu a marca em jogo válido pela terceira divisão do Campeonato Egípcio

AMR ABDALLAH DALSH / REUTERS Egípcio de 74 anos entrou para o Guinness como o jogador profissional mais velho do mundo



O egípcio Ezzeldin Bahader foi reconhecido pelo Guinness World Records como o jogador de futebol profissional mais velho do mundo. O feito do “Vovô” foi alcançado aos 74 anos de idade, em sua segunda partida completa, na derrota do seu time, o 6th October, para o El Ayat Sports club, em confronto válido pela terceira divisão egípcia e realizado na última segunda-feira, 19. Anteriormente, o recorde era do israelense Isaak Hayik, de 73 anos.

O ex-atleta do amador, que completa 75 anos de idade no próximo dia 3 de novembro, havia feito sua estreia no profissional em março. Bahader planejava realizar sua segunda partida no mesmo mês, mas o plano precisou ser adiado devido à paralisação na liga por causa da pandemia da Covid-19. “Tenho o sonho de quebrar meu próprio recorde mais uma vez, apenas para tornar a competição um pouco mais difícil”, disse o egípcio, que não tem mais contrato com o 6th October e que é avô de seis crianças.

De acordo com o treinador da equipe, contar com Ezzeldin Bahader foi algo interessante. “É muito bom para o Egito ter alguém no Guinness Book of Records (livro dos record) e para nós tê-lo no clube de 6 de outubro”, disse o técnico do clube, Ahmed Abdel Ghany. “Honestamente, não nos beneficiamos 100% com ele no lado técnico, mas nós o reabilitamos no período anterior para que ele pudesse jogar os 90 ou 180 minutos necessários (para se qualificar para o livro do Guinness World Records)”, completou.