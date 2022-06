França tropeça de novo, perde para a Croácia e está eliminada da Liga das Nações 

Após sofrer gol de Luka Modric aos cinco minutos, a seleção francesa não mostrou poder de reação, parando no forte sistema defensivo dos visitantes

EFE/EPA/Mohammed Badra Luka Modric marcou para a Croácia diante da França



A França protagonizou um grande vexame nesta segunda-feira, 13, ao ser derrotada pela Croácia por 1 a 0, em pleno Stade de France, na capital Paris, em jogo válido pela quarta rodada da Liga das Nações. Após sofrer gol de Luka Modric aos cinco minutos, a seleção francesa não mostrou poder de reação, parando no forte sistema defensivo dos visitantes. Com o resultado, a equipe de Didier Deschamps fica com dois pontos e está eliminada do torneio. Na quarta e última posição do Grupo 1, os “Blues” não conseguem mais alcançar a Dinamarca, que chegou aos nove com a vitória sobre a Áustria no mesmo horário. Nos últimos dois confrontos, marcados para acontecer na Data Fifa de setembro, os franceses vão lutar para sair da lanterna e não cair para a Liga B. Os croatas, por sua vez, estão no segundo lugar da chave e ainda sonham com a classificação para a semifinal – os atuais vice-campeões do mundo têm 7 pontos, dois a menos que os dinamarqueses.