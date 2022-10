Saiba o que o Palmeiras precisa para ser campeão do Brasileiro na próxima rodada 

A próxima partida do Verdão será diante do Fortaleza, no Allianz Parque, na próxima quarta-feira, 2

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Rony e Dudu se abraçam em vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro



O Palmeiras vivia a expectativa de faturar o Campeonato Brasileiro 2022 na última quarta-feira, 26, no complemento da 34ª rodada. Para isso, no entanto, o Verdão precisava contar com os tropeços de Internacional e Corinthians. O rival paulista, é verdade, até foi derrotado pelo Fluminense, em plena Neo Química Arena, dando adeus ao sonho do título. O Colorado, entretanto, virou sobre o Ceará, no Beira-Rio, e manteve as chances remotas de ficar com a taça. Agora, o Alviverde tem grande oportunidade de comemorar a conquista do 11º nacional na próxima quarta-feira, 2, diante do Fortaleza – os jogos da 35ª rodada não serão realizados neste fim de semana por conta do 2º turno das eleições. Para ficar com o caneco, a equipe treinada por Abel Ferreira necessita de uma vitória simples contra o Leão do Pici, no Allianz Parque, em duelo marcado para começar às 16 horas (de Brasília).

Com dez pontos a mais que o segundo colocado Internacional, o Palmeiras também tem a possibilidade de festejar o título com um empate diante do Fortaleza. Para isto, no entanto, o Colorado terá que ser derrotado ou empatar com o América-MG, no Independência, em Minas Gerais, em partida marcada para o mesmo horário. Caso seja derrotado pelos cearenses em casa, o Verdão também seria campeão com um insucesso do time gaúcho. Isto porque, restando 9 pontos a ser disputados, as equipes até poderiam ficar com a mesma pontuação ao final do torneio, mas os paulistas levariam vantagem pelo número de vitórias, o primeiro critério de desempate.