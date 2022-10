Vampeta compara Endrick com Adriano Imperador e dá sugestão ao Palmeiras; assista 

Tratado como uma joia, o garoto já recebeu proposta do Paris Saint-Germain e chama atenção da imprensa internacional

Reprodução/Jovem Pan Vampeta durante programa 'Bate-Pronto', do Grupo Jovem Pan



Fenômeno das categorias de base do Palmeiras, o atacante Endrick começou a mostrar o seu potencial no futebol profissional. Após dar uma assistência na vitória diante do Avaí, o jovem de 16 anos balançou as redes pela primeira vez no triunfo sobre o Athletico-PR, na noite da última terça-feira, 26. Tratado como uma joia, o garoto já recebeu proposta do Paris Saint-Germain, segue sendo monitorado por gigantes europeus e chama atenção da imprensa internacional. No entendimento do comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, o Verdão tem que aproveitar o momento para vender o jovem. “Eu tive a oportunidade de ver de perto o Ronaldo. Joguei com ele não só na seleção, mas no PSV, da Holanda. Se eu sou presidente do Palmeiras e recebo uma proposta, vendo o Endrick na hora e fico com uma parcela dos direitos econômicos. O Fenômeno foi para o futebol holandês com apenas 17 anos… Jogou pouco no Cruzeiro e virou o que virou. Então, se eu sou da diretoria, vendo por medo de lesão, por medo da carreira do menino não dar certo e também para ganhar um dinheiro”, declarou o ex-jogador durante o programa “Bate-Pronto”. Ainda segundo o Velho Vamp, o garoto possui semelhanças com Adriano Imperador, ídolo da Inter de Milão e com passagem marcante pelo Flamengo. “O Endrick tem um futuro imenso pela frente, sim. É craque! E digo mais: Ele tem mais o perfil do Adriano do que do Ronaldo Fenômeno”, acrescentou.

