Após casos de Covid-19, Napoli é impedido de viajar para enfrentar a Juve

Dois jogadores e um membro da comissão técnica testaram positivo no fim da semana

EFE/EPA/CIRO FUSCO O meio-campista do Napoli Eljif Elmas é um dos infectados



O Napoli não foi autorizado a viajar para Turim, onde enfrentaria a Juventus, pela terceira rodada do Campeonato Italiano, após recentes casos de infecção pelo novo coronavírus em jogadores e membros da comissão técnica. O clube divulgou na sexta-feira o resultado positivo do volante polonês Piotr Zielinski, e hoje do meia macedônio Eljif Elmas. Outro infectado foi um integrante da comissão técnica liderada por Gattuso.

Durante a semana, houve dúvidas sobre a realização da partida, já que o Napoli enfrentou no último domingo o Genoa, que teve um surto de casos, com 22 contaminados. Toda a delegação do Napoli que encarou os genoveses foi submetida a três rodadas de testes para o novo coronavírus, por causa do contato recente com os infectados. Neste sábado, no entanto, o centro responsável pelo controle de contágio no clube ordenou que todos os jogadores, membros da comissão técnica e funcionários ficassem isolados.

Dessa forma, na véspera da visita à Juve, o Napoli ficou impedido de viajar para Turim. Inicialmente, é provável que a partida seja adiada, assim como aconteceu com o duelo entre Genoa e Torino, mas a liga que organiza o Campeonato Italiano ainda não se pronunciou. Neste sábado, a Juve também divulgou dois casos, que não teriam acontecido entre jogadores ou integrantes da comissão técnica.

* Com EFE