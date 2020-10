Após tropeços no Inglês, Chelsea goleia Crystal Palace com dois gols de Jorginho

Time londrino vinha de derrota para o Liverpool e empate com o West Bromwich; com esse resultado, clube se recupera no torneio

EFE/EPA/Kirsty Wigglesworth Jorginho comemora gol marcado pelo Chelsea



Depois de dois tropeços consecutivos no Campeonato Inglês, o Chelsea se recuperou na competição ao golear o Crystal Palace neste sábado por 4 a 0, em casa, no Stamford Brigde, no jogo de abertura da quarta rodada. Um dos destaques do triunfo foi o meia brasileiro naturalizado italiano Jorginho, que marcou duas vezes, ambas em cobrança de pênalti. O time londrino vinha de derrota para o Liverpool e empate com o West Bromwich. Além disso, na última terça-feira, 29, foi eliminado pelo Tottenham nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa após perder a disputa de penalidades.

Com o resultado positivo, o Chelsea soma sete pontos e subiu para o quarto lugar da tabela de classificação. A colocação, no entanto, não é definitiva, já que foi apenas a primeira partida da quarta rodada do torneio. O Crystal Palace tem seis pontos e ocupa o oitavo posto. Desta vez, a equipe do técnico Frank Lampard não correu riscos e conseguiu um triunfo tranquilo diante do Crystal Palace, assegurado com todos os quatro gols marcados na etapa final.

Estreando pelo Chelsea no Inglês, o lateral-esquerdo Ben Chilwell abriu o placar ao aproveitar o rebote na área aos cinco minutos do segundo tempo. Aos 21, ele cobrou escanteio na cabeça de Zouma, que subiu bastante para ampliar. Jorginho converteu duas cobranças de pênalti, aos 33 e 37, e sacramentou a goleada em casa. O jogo não foi completamente tranquilo porque houve um desentendimento no final da partida, antes do quarto gol. Abraham quis cobrar a penalidade e insistiu com Jorginho e o capitão Azpilicueta. Eles não cederam e o atacante teve de aceitar.

*Com Estadão Conteúdo