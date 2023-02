Após confusão com dirigente, Neymar pode ser vendido pelo PSG no meio do ano, diz jornal

Segundo o As, time francês quer manter Messi e Mbappé no elenco e considera o brasileiro como peça negociável

LOIC VENANCE / AFP Neymar é apontado por jornalista francês como maior fracasso da história do futebol



O Paris Saint-Germain está planejando vender Neymar no meio deste ano. A informação foi dada pelo jornal espanhol As nesta segunda-feira, 13, depois de uma discussão entre o brasileiro e o diretor de futebol do PSG, Luís Campos. No intervalo da derrota do PSG para o Monaco no fim de semana, Campos foi até o vestiário cobrar empenho dos jogadores, o que irritou Neymar e Marquinhos, que não gostaram do tom da cobrança. A partida terminou com uma vitória por 3 a 1 do Monaco. Segundo o As, o PSG quer manter Mbappé e Messi e considera o brasileiro como uma peça negociável. Entretanto, o jornal diz que a tarefa será difícil, tendo em conta o alto salário do jogador. O clima interno ruim e as notícias sobre o futuro de Neymar vieram à tona dias antes do jogo decisivo contra o Bayern de Munique pela ida das oitavas de final da Champions League. A partida acontecerá nesta terça-feira, 14, às 17h.