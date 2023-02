Sob o comando de Mahomes, Chiefs batem Eagles e são tricampeões do Super Bowl

Franquia do Missouri teve resiliência e conseguiu um triunfo épico e com muito drama

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO Chiefs venceram o Super Bowsl 57 sob o comando de Patrick Mahomes



O Kansas City Chiefs conquistou o tricampeonato da NFL neste domingo, 12, ao derrotar o Philadephia Eagles por 38 a 35, em um dos melhores Super Bowls de todos os tempos. Sob o comando de Patrick Mahomes, que superou o agravamento de uma lesão no tornozelo durante o jogo, a franquia do Missouri teve resiliência e conseguiu um triunfo com muito drama. Mesmo ficando atrás em 10 pontos a ficando menos tempo com a bola oval, os Chiefs buscaram uma virada heroica. Como não poderia ser diferente, Mahomes foi eleito o MVP do Super Bowl LVII com seus três passes para touchdown – é a segunda vez que o astro ganha o prêmio na decisão. Agora, ele tornou-se o 13º quarterback na história da NFL a ter mais de um título de Super Bowl conquistado ao longo das 57 edições. O norte-americano Tom Brady é o recordista, com sete taças.