Bia Haddad avança às oitavas em duplas no US Open; Soares e Melo são eliminados

Glyn KIRK / AFP Bia continua viva no US Open após cair no simples feminino



Beatriz Haddad Maia continua muito bem na disputa de duplas do US Open ao lado da cazaque Anna Danilina. Nesta sexta-feira, 02, as tenistas ganharam pela segunda vez, avançando às oitavas de final. Já os representantes brasileiros não tiveram o que comemorar. Bruno Soares e o britânico Jamie Murray e Marcelo Melo e o sul-africano Raven Klaasen foram eliminados na segunda rodada. Bia e Danilina avançaram com vitória em sets corridos diante da norueguesa Ulrikke Eikeri e da espanhola Aliona Bolsova, com 6/1 e 7/5. O triunfo na quadra 7 do complexo de Flushing Meadows durou somente 1h19 e elas aproveitaram cinco de set breakpoints. A festa de Bia Haddad contrastou com o lamento dos brasileiros Bruno Soares e Marcelo Melo, eliminados com derrotas por 2 a 0 nas quadras 13 e 10, respectivamente. O abraço de Soares em Murray após o ponto final foi uma demonstração que poderiam ir além após caírem em dois tie-breaks diante do polonês Jan Zielinski e do monegasco Hugo Nys, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/6 (8/6). Melo e Klaasen também lutaram bastante para tentar evitar a derrota por 6/4 e 7/6 (8/6). Começaram mal, levando a quebra e não conseguiram devolver, vendo o finlandês Harri Heliovaara e o britânico Lloyd Glasspool fechando na primeira chance.

