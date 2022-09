Borussia Dortmund vence o Hoffenheim por 1 a 0 na abertura da 5ª rodada da Bundesliga

Vitória deixa o time aurinegro provisoriamente na liderança; o Bayern de Munique pode reassumir o topo se vencer o Union Berlin

Reprodução/ Twitter @BVB Aurinegros venceram na abertura da rodada e assumiram a liderança do campeonato



Nesta sexta-feira, 02, começou a 5ª rodada do Campeonato Alemão com o jogo entre Borussia Dortmund e Hoffenheim. O duelo no Signal Iduna Park terminou com a vitória dos aurinegros por 1 a 0, com o capitão Marco Reus marcando o único gol aos 16 minutos do primeiro tempo. A vitória leva o Borussia provisoriamente ao topo da tabela com 12 pontos (quatro vitórias e uma derrota). O Bayern de Munique entra em campo neste sábado, contra o Union Berlin, às 10h30 (horário de Brasília) e pode retomar a liderança se vencer. Já o Hoffenheim está em 5º. O Borussia segue tentando quebrar a hegemonia bávara na Alemanha, que já dura 10 temporadas.