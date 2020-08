Após derrota humilhante, presidente do Barcelona deve anunciar mudanças semana que vem

Quique Sétien não deve permanecer no comando do Barça – e jogadores devem deixar o clube

EFE/EPA/TIAGO PETINGA Expectativa é que haja uma mudança profunda no Barcelona após derrota humilhante



O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, não tomará decisões sobre o futebol do clube neste fim de semana, segundo apurou neste sábado a Agência Efe, diferente do que ele próprio afirmou na sexta, após a derrota para o Bayern de Munique por 8 a 2, pela Liga dos Campeões. O dirigente, que revelou que algumas das medidas já estavam pensadas desde antes do retorno da competição continental, que foi paralisada por cinco meses, aguardará a reunião da diretoria ‘blaugrana’, que deverá acontecer no início desta semana, embora ainda não tenha sido convocada. Na pauta, estaria a troca do técnico da equipe principal, com a demissão do espanhol Quique Setién; a escolha de um novo comandante, com o argentino Mauricio Pochettino aparecendo como favorito, já que o ex-jogador Xavi ainda não pretende assumir o Barça; além do anúncio das eleições presidenciais do clube, que podem ser em março.

Além disso, o encontro entre os principais dirigentes ‘blaugranas’ deverá ter como tema a situação de vários jogadores do elenco para a próxima temporada, cuja preparação começará em menos de um mês, além de alterações na diretoria esportiva, com o francês Eric Abidal perdendo força para Ramón Planes. O Barcelona foi eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões, ao perder para o Bayern de Munique por 8 a 2, em jogo disputado no Estádio da Luz. Esta foi a segunda eliminação consecutiva com goleada da equipe espanhola, que em 2019 levou 4 a 0 do Liverpool, nas semifinais.

*Com Agência EFE