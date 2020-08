Futebol na Gringa: Atropelo do Bayern sobre o Barça, Neymar na disputa e o que está em jogo na reta final da Champions

Podcast da Jovem Pan analisa os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões e projeta a reta final do principal campeonato entre clubes do mundo

EFE/EPA/Manu Fernandez O Bayern de Munique goleou o Barcelona por 8 a 2



O Bayern de Munique se classificou para a semifinal da Liga dos Campeões da Europa ao massacrar o Barcelona por 8 a 2, na última sexta-feira, 14, em partida realizada no Estádio da Luz, na cidade de Lisboa, em Portugal. Depois da goleada do time alemão, a bancada do programa “Futebol na Gringa”, da Jovem Pan, colocou a equipe de Robert Lewandowski, Thomas Muller e companhia como a favorita para conquistar o principal torneio entre clubes do mundo.

O “Futebol na Gringa” é um podcast semanal, integrado pelos jornalistas Amanda Garcia, João Vitor, Pedro Sciola e Tawan Teixeira e que fica disponível no novo serviço de streaming brasileiro do Grupo Jovem Pan, o Panflix, que pode ser baixado gratuitamente clicando aqui. Por meio do aplicativo, é possível encontrar informações, análises e discussões de tudo que envolve o futebol no exterior. Em episódios anteriores, a bancada debateu sobre campeonatos nacionais, os desempenhos das seleções e também o rendimento dos atletas brasileiros que atuam na Europa. O “Futebol na Gringa” é um podcast que informa e dialoga de maneira descontraída. Confira os episódios antigos também no Panflix.