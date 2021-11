Após ganhar Bola de Ouro, Messi apresenta sintomas de gastroenterite e desfalca PSG

O argentino será reavaliado amanhã para saber se estará à disposição do time treinado por Maurício Pochettino para o confronto contra o Nice, pelo Campeonato Francês

Lionel Messi foi a grande estrela da cerimônia feita pela revista “France Football”, na última segunda-feira, 29, no Théâtre du Chatelet, no teatro de Paris, ao faturar sua sétima Bola de Ouro, igualando o Rei Pelé em número de conquistas do tradicional o prêmio. A noite para o craque argentino, entretanto, não foi perfeita. De acordo com um comunicado divulgado pelo Paris Saint-Germain, na manhã desta terça-feira, o camisa 30 apresentou sintomas de gastroenterite e desfalcou o time durante o treinamento. O astro, assim, é dúvida para o jogo desta quarta-feira, 1º, diante do Nice, pelo Campeonato Francês. A bola rola a partir das 17 horas (de Brasília).

Segundo o PSG, Lionel Messi será reavaliado amanhã para saber se estará à disposição do time treinado por Maurício Pochettino. Quem também apresentou os mesmos sintomas foi o volante Leandro Paredes, titular da seleção argentina e peça importante na equipe parisiense. O atacante Neymar, que teve uma lesão no tornozelo constatada, segue entre ao departamento médico do clube e deverá retornar somente no fim de janeiro de 2022. No boletim, o Paris comunicou que Mauro Icardi retornou às atividades nesta terça ao lado de Draxler, que ainda continua tratamento e deve retornar aos jogos dentro de duas a três semanas.