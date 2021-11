Bola de Ouro 2021: Neymar termina na 16ª posição em votação da France Football

Camisa 10 do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, o atacante não ficou nem perto de ganhar o prêmio

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar é o camisa 10 da seleção brasileira



Camisa 10 do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, Neymar não ficou nem perto de conquistar a Bola de Ouro 2021, tradicional premiação entregue pela revista francesa “France Football”. A cerimônia para coroar os melhores do mundo, marcada para acontecer no Théâtre du Chatelet, teatro de Paris, ainda não começou, mas o veículo de informação passou a divulgar a posição de alguns dos 30 concorrentes. Vice-campeão do Campeonato Francês e da Copa América, o craque acabou ficando na 16ª posição, em votação feita por 180 jornalistas internacionais. Vale lembrar que os prêmios serão entregues a partir das 16h30 (de Brasília) de hoje.

Neymar, mais uma vez, sofreu algumas lesões neste ano, que interromperam uma sequência positiva. O brasileiro, ainda assim, ficou à frente de nomes badalados do cenário europeu, como o atacante Harry Kane, artilheiro da última edição do Campeonato Inglês com o Tottenham e vice-campeão da Eurocopa com a Inglaterra, e do centroavante Luís Suárez, artilheiro do Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol. No ano passado, a Bola de Ouro acabou sendo cancelada devido à pandemia do novo coronavírus. Agora, Lionel Messi, do Barcelona, Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, e Jorginho, do Chelsea, são aos favoritos ao prêmio.