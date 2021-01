Após rescindir com Chile, Reinaldo Rueda é anunciado como novo treinador da Colômbia

Técnico de 63 anos volta a comandar a seleção de seu país cinco anos após sua primeira passagem

Luciano Belford / Agif / Estadão Conteúdo Reinaldo Rueda, de 63 anos, e o novo técnico da Colômbia



Menos de 24 horas depois de rescindir seu contrato com a seleção do Chile, o treinador Reinaldo Rueda foi anunciado como o novo comandante da seleção masculina da Colômbia. O anúncio foi feito pela Federação Colombiana de Futebol para o ciclo da Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar. Aos 63 anos, Rueda volta a treinar a seleção de seu país depois de sua primeira passagem, entre 2004 e 2006. Na ocasião, ele conseguiu 16 vitória, 12 empates e 11 vitórias, em 39 jogos. No Chile, o saldo foi de nove vitórias, oito empates e dez derrotas em 27 jogos entre 2018 e 2020. Em 2017, ele treinou o Flamengo, mas pediu para deixar o clube em janeiro do ano seguinte após acerto com a federação chilena.

¡Bienvenido Profe! @ReinaldoRuedaDT es el nuevo Director Técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores Muchos éxitos en esta nueva era dirigiendo el equipo de todos 🤜🤛 🔗 https://t.co/bJTlLsUvaE#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/nJVIOcEEaC — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 14, 2021

Na Eliminatória Sul-Americana para o Mundial de 2022, a Colômbia não está bem. Nos quatro primeiros jogos, foram duas derrotas, um empate e apenas uma vitória, terminando o ano em sétimo lugar, com quatro pontos. O Brasil lidera o qualificatório com 12 pontos. Na próxima data Fifa, a Colômbia enfrentará justamente a seleção brasileira, no dia 25 de março. Em seguida, vai encarar o Paraguai, no dia 30 de março. Com 14 rodadas restantes, ainda há chances de a seleção cafeteira garantir a vaga. Vale lembrar que apenas os quatro primeiros se classificam diretamente para o Mundial, enquanto o quinto colocado participa de uma repescagem mundial.