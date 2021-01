Palmeiras vai decidir o título da Copa do Brasil contra o Grêmio no Allianz Parque

Primeiro jogo acontece na Arena do Grêmio; datas dos confrontos de ida e volta ainda estão em aberto por causa da classificação do Palmeiras à final da Libertadores

Reprodução Copa do Brasil



Na manhã desta quinta-feira, 14, a Confederação Brasileira de Futebol – CBF realizou o sorteio dos mandos de campo para a final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio. Com a participação de Paulo Nunes e apresentação do youtuber Fred, ficou decidido que o Palmeiras decidirá o título em casa, no Allianz Parque, deixando a primeira partida da decisão para a Arena do Grêmio. Os confrontos de ida e volta estavam marcados para os dia 03 e 10 de fevereiro, mas precisaram ser adiados por causa da classificação do Palmeiras para a final da Libertadores. A equipe de Abel Ferreira encara o Santos no dia 30 de janeiro, no Maracanã, às 17h (horário de Brasília). Caso o Verdão perca o título, as partidas da Copa do Brasil acontecem nos dias 11 e 17 de fevereiro. Mas se o Palmeiras for campeão, ele viaja para disputar o Mundial de Clubes, que acontece entre os dias 1 e 11 de fevereiro, no Catar. Portanto, as finais ficariam para os dias 28 de fevereiro e 07 de março. As duas equipes nunca se enfrentaram na decisão do torneio. O Grêmio, no entanto, é a segunda equipe com mais títulos da Copa do Brasil: cinco no total. Se vencer a atual edição, se iguala ao Cruzeiro que tem seis títulos. O Palmeiras levantou a taça apenas três vezes em sua história.