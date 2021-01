Campeão da Libertadores em 2012, Alex volta ao Corinthians para trabalhar com a base

Ex-meia assume o cargo de coordenador da base alvinegra e terá como tarefa principal integrar os jovens atletas ao time profissional

Rodrigo Coca/ Agência Corinthians Alex, ex-meia do Corinthians, assume cargo de gestão no clube



O Corinthians anunciou na manhã desta quinta-feira, 14, mais um membro na nova gestão do presidente Duílio Monteiro Alves. Conhecido da torcida, o ex-meia Alex é o novo coordenador técnico da base alvinegra. Participante das campanhas do título do Campeonato Brasileiro de 2011 e da Copa Libertadores em 2012, o jogador está ausente dos gramados desde 2017 quando rescindiu o contrato com o Internacional. Na nova função, Alex será responsável pelo processo de integração de jovens da base ao time profissional, cuidando também da equipe sub-23 do Corinthians. Desde que parou de jogar, o ex-meia decidiu estudar e conseguiu tirar a licença B da CBF, o que dá a ele o direito de trabalhar como treinador nas categorias de base. Além de Alex, quem também retornou para o Corinthians em cargo de gestão foi Alessandro Nunes, capitão nas conquistas da Libertadores e Mundial em 2012. Ele assumiu a função de direção de futebol.