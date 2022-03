Após sofrer pancada, Mbappé é relacionado pelo PSG e viaja para enfrentar o Real Madrid

Herói do PSG no duelo de ida, quando marcou o único gol da partida, o atacante virou dúvida na equipe francesa após sofrer um pisão do meio-campista Gana Gueye

Reprodução/Twitter/@PSG_Inside Mbappé foi relacionado para o jogo entre PSG e Real Madrid



Kylian Mbappé foi relacionado pelo Paris Saint-Germain para encarar o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, na Espanha, em confronto marcado para esta quarta-feira, 9, e válido pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Herói do PSG no duelo de ida, quando marcou o único gol da partida, o atacante virou dúvida na equipe francesa após sofrer um pisão do meio-campista Idrissa Gana Gueye, no treino da última segunda-feira. Apesar disso, o clube parisiense descartou a lesão e avisou, em comunicado, que “ele está se cuidando desde ontem”, diz um trecho do informativo. “O exame clínico foi tranquilizador e um novo ponto será feito durante o dia”, acrescenta.

Responsável por balançar a rede e dar a vantagem ao Paris Saint-Germain, já nos acréscimos do jogo no Parques dos Príncipes, Mbappé participou de mais de 85% dos gols do time nesta edição da Liga dos Campeões. Assim, o técnico Maurício Pochettino deve ganhar um importante reforço para o duelo contra o Real Madrid. Quem não estará à disposição, por outro lado, são Sergio Ramos e Ander Herrera – com problemas físicos, ambos foram descartados pela comissão técnica.

Confira os relacionados do PSG

1. Keylor Navas

2. Achraf Hakimi

3. Presnel Kimpembe

5. Marquinhos

6. Marco Verratti

7. Kylian Mbappé

8. Leandro Paredes

9. Mauro Icardi

10. Neymar Jr

11. Angel Di Maria

15. Danilo Pereira

17. Colin Dagba

18. Georginio Wijnaldum

22. Abdou Diallo

23. Julian Draxler

24. Thilo Kehrer

25. Nuno Mendes

27. Idrissa Gueye

28. Eric Junior Dina Ebimbe

30.Lionel Messi

34. Xavi Simons

38. Edouard Michut

50. Gianluigi Donnarumma

60. Alexandre Letellier