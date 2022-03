Após vaias em jogo, Neymar posta mensagem positiva: ‘Deixe os dias difíceis te fazerem forte’

Atacante brasileiro foi vaiado durante todo o jogo entre PSG e Bordeaux, pelo Campeonato Francês

Reprodução/ Instagram Mensagem que Neymar publicou nas redes sociais nesta segunda-feira



Neymar está tentando ‘ficar forte’ depois de ser vaiado em vitória do Paris Saint-Germain pelo Campeonato Francês. Nesta segunda-feira, 14, um dia após as vaias, o atacante da seleção brasileira compartilhou uma imagem nos stories do Instagram que dizia “Deixe os dias difíceis te fazerem forte”. Em outro momento ele republicou uma postagem do ex-companheiro Luis Suárez que afirmava que o “futebol não tem memória”, pelas vaias a ele e Lionel Messi. Também nesta segunda-feira, os torcedores do PSG picharam muros do estádio Parc des Princes com ataques à diretoria. Desde a derrota da equipe francesa para o Real Madrid, na Liga dos Campeões, a imprensa local tem especulado sobre a saída de Neymar do time e sobre o rendimento de Messi. Somente Mbappé segue ainda com prestígio entre os torcedores.