Inter de Milão goleia Viktoria Plzen, avança ao mata-mata da Liga dos Campeões e elimina o Barcelona

A Inter de Milão carimbou sua vaga no mata-mata da Liga dos Campeões 2022/2023 nesta quarta-feira, 26, ao derrotar o Viktoria Plzen por 4 a 0, no San Siro, em confronto válido pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos. Dominando as ações da partida desde o começo, a Nerazzurri conquistou a vitória com gols de Edin Dzeko (dois), Henrikh Mkhitaryan e Romelu Lukaku. Com o triunfo, a equipe italiana chegou aos 10 pontos, se manteve no segundo lugar da chave C e não pode ser ultrapassada pelo Barcelona, time eliminado da competição – os espanhóis vão disputar a Liga Europa. Líder da chave, o Bayern de Munique tem 12 e pode confirmar a primeira posição diante dos catalães, no Camp Nou – a bola rola a partir das 16 horas (de Brasília) desta quarta-feira. Os tchecos, por sua vez, seguem zerados e não tem mais ambições na última rodada.