Liga dos Campeões: Liverpool bate Ajax e se classifica; Bayern de Munique derrota o Barcelona  

Time de Jurgen Klopp vai disputar primeiro lugar da chave com o Napoli na última rodada; Gigante da Baviera permanece com 100% de aproveitamento

Reprodução/Twitter/@LFC Darwin Núñez marcou na vitória do Liverpool sobre o Ajax



O Liverpool conquistou um resultado importantíssimo nesta quarta-feira, 26, ao derrotar o Ajax por 3 a 0, em plena Amsterdã Arena, na Holanda, pela quinta e penúltima rodada da Liga dos Campeões. Precisando de apenas um empate para ir às oitavas de final do torneio, os Reds apresentaram um bom futebol e venceram com gols de Mohamed Salah, Darwin Núñez e Elliot. Com o resultado, a equipe de Jurgen Klopp avança ao mata-mata e vai aos 12 pontos no Grupo A, três atrás do Napoli – os italianos cumpriram o favoritismo e ganharam do Rangers, no Estádio Diego Armando Maradona. Na última rodada, Liverpool e Napoli têm confronto direto pelo primeiro lugar, em Anfield.

Pelo Grupo C, o Bayern de Munique assegurou a liderança da chave com uma rodada de antecedência, ao ganhar do Barcelona por 3 a 0, em pleno Camp Nou. Com gols de Sadio Mané, Chuopo-Moting e Pavard, o Gigante Baviera manteve os 100% de aproveitamento, continuando como melhor time desta edição. Eliminado antes de entrar em campo, o conjunto catalão não tem mais objetivos na Liga dos Campeões e disputará o mata-mata da Liga Europa. Pela chave B, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen empataram em 2 a 2 e acabaram sendo eliminados. Com isso, Club Brugge e Porto chegam na última rodada apenas brigando pelo primeiro lugar – os belgas somam 10 pontos, um a mais que os portugueses. Por fim, no Grupo D, o Tottenham conseguiu manter a ponta com o empate em 1 a 1 com o Sporting. Em briga acirrada, os Spurs lideram com 8, seguidos por Eintracht Frankfurt (7), Sporting (7) e Olympique de Marselha (6).