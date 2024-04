Arsenal atropela o Chelsea, amplia saldo de gols na liderança do Inglês e pressiona Liverpool e City

Havertz e Ben White foram os destaques do clássico londrino; Gunners somam 77 pontos, três a mais do que o Liverpool e quatro à frente do Manchester City, mas contabiliza mais jogos do que os dois rivais

Andy Rain/EFE/EPA Ben-White (à dir.) comemora com os companheiros após marcar o segundo gol do Arsenal na goleada sobre o Chelsea



Em uma exibição de domínio impressionante, o Arsenal garantiu uma vitória por 5 a 0 sobre o Chelsea no Emirates Stadium, solidificando ainda mais sua liderança na Premier League e aumentando a pressão sobre os rivais Liverpool e Manchester City. O triunfo levou os Gunners a 77 pontos, ampliando a vantagem para três pontos à frente do Liverpool, que enfrentará o Everton nesta quarta-feira (24). Além disso, a diferença de gols do Arsenal disparou para 56, superando os 43 do rival. O Manchester City, atual tricampeão, encontra-se em terceiro lugar, com quatro pontos atrás e dois jogos a menos. Sua próxima partida contra o Brighton e o jogo remarcado contra o Tottenham serão cruciais para a equipe de Pep Guardiola.

A partida no Emirates começou com um gol precoce, surpreendendo os torcedores do Chelsea. A jogada resultou em Rice servindo Trossard, que encontrou a rede com maestria aos 4 minutos do jogo. O Arsenal não se acomodou com a vantagem mínima e bastante importante e continuou em cima, acumulando chances criadas e desperdiçadas. A primeira etapa foi toda do time vermelho e branco. Em um dos tantos ataques, a bola desviada pelo defensor parou no peito do goleiro, para desespero de Mikel Arteta na beira do campo. O treinador cobriu o rosto após o gol não sair. Saka já havia mandado nas mãos de Petrovic, que fazia de tudo para neutralizar as investidas do poderoso ataque dos Gunners.

A diferença entre as duas equipes foi evidente, com o Arsenal ditando o ritmo e o Chelsea focado principalmente na defesa. O reformulado Blues de Mauricio Pochettino, anteriormente uma potência no futebol inglês, encontrou dificuldades. Hoje a equipe ocupa uma posição intermediária na tabela antes do jogo, com 47 pontos. O segundo tempo testemunhou a persistência do Arsenal dando frutos, com Ben White aproveitando um rebote para dobrar a vantagem. Momentos depois, um passe de Odegaard resultou em Havertz lançando a bola sobre Petrovic, aumentando os problemas do Chelsea. O alemão agravou ainda mais a jornada catastrófica do Chelsea com um chute bem colocado que bateu na trave antes de entrar, seguido pelo gol sem querer de Ben White, que havia tentado cruzar. O placar de 5 a 0 levou Arteta a fazer substituições para manter o ímpeto. A vitória não apenas isola o time alvirrubro na liderança como também envia uma mensagem clara aos rivais pelo título.

*Com informações do Estadão Conteúdo