Goleiro campeão mundial com a Argentina pega dois pênaltis, classifica o Aston Villa e provoca torcida do Lille

Resultado colocou o clube inglês nas semis da Conference League; Liverpool foi eliminado pelo Atalanta

EFE/EPA/MOHAMMED BADRA Emiliano Martinez do Aston Villa gesticula após defender um pênalti contra o OSC Lille durante a partida de futebol da 2ª mão das quartas de final da UEFA Europa Conference League entre OSC Lille e Aston Villa FC, em Lille, na França



O Aston Villa venceu, nos pênaltis, nesta quinta-feira (18), o Lille e mantém viva sua luta para conquistar o primeiro troféu europeu em mais de 40 anos. Pelas quartas de final da Conference League, o Aston derrotou o Lille por 4 a 3 nos pênaltis, após um gol no fim de Matty Cash que forçou a prorrogação. O goleiro Emiliano ‘Dibu’ Martinez se destacou ao defender as cobranças de Nabil Bentaleb e Benjamin Andre nas penalidades e garantiu a classificação do Villa depois de ser vaiado ruidosamente por uma multidão de torcedores franceses irritados com suas comemorações. Ele já havia sido protagonista na vitória da Argentina na final da Copa do Mundo de 2022 sobre a França. Por causa do seu gesto, Martinez foi punido com o segundo cartão amarelo, mas as regras determinam que todos os cartões sejam zerados antes do início das cobranças.

Liverpool é eliminado pela Atalanta

Mesmo vencendo o jogo por 1 a 0, o Liverpool foi eliminado nas quartas de final da Liga Europa pelo Atalanta. Os ‘Reds’ haviam chegado a Bérgamo com uma missão muito difícil após a retumbante derrota por 3 a 0 sofrida na partida de ida em Anfield. Os torcedores do Liverpool, que compareceram em grande número a esta partida apesar da complexidade da missão, ficaram entusiasmados por um momento com a ideia de uma grande virada, principalmente quando o egípcio Mohamed Salah marcou de pênalti aos 7 minutos. Com o resultado, Jürgen Klopp, que deixará o comando de seu atual clube em junho, encerra assim a carreira no Liverpool nas competições europeias, onde o seu maior feito foi levar a equipe ao título da Liga dos Campeões de 2019.

Agora o Liverpool terá que lutar pela Premier League, onde está em terceiro lugar, a dois pontos do líder Manchester City. Já a Atalanta vai disputar uma semifinal numa competição europeia pela segunda vez em sua história, depois de ter sido eliminada nessa fase na Recopa Europeia [competição extinta] de 1988 diante do belga Mechelen. Até agora a Atalanta só conquistou um título importante: a Copa da Itália de 1963.

Nos outros dois jogos que marcaram as quartas, a Roma, apesar de ficar com um jogador a menos a partir dos 30 minutos, conseguiu vencer o Milan por 2 a 1 nesta quinta, e se classificou para as semifinais do torneio pelo segundo ano consecutivo. O Leverkusen se classifico após empatar em 1 a 1 com o West Ham. Atual campeõa da Bundesliga tinha vantagem do jogo da ida, no qual venceu por 2 a 0. No outro jogo, o Olympique de Marselha se classificou após vencer, nos pênaltis, o Benfica.

*Com informações da AFP