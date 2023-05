Arsenal domina clássico, vence o Chelsea por 3 a 1 e retoma liderança da Premier League

Gunners estão dois pontos à frente do Manchester City, mas os rivais têm dois jogos a menos

EFE/EPA/NEIL HALL Odegaard marcou duas vezes na vitória contra o Chelsea na rodada 34



O Arsenal voltou à liderança da Premier League – pelo menos até esta quarta-feira. Os Gunners venceram o clássico contra o Chelsea por 3 a 1 e foram aos 78 pontos, contra 76 do City. Os Citizens jogam contra o West Ham amanhã um dos seus jogos atrasados e podem voltar à ponta. O Arsenal iniciou o jogo com muita dominância. Aos 18 minutos, Odegaard abriu o placar com belo chute colocado de fora da área. Aos 31, ele ampliou e aos 34, Gabriel Jesus deixou o dele. Indo para o intervalo com 3 a 0, a partida parecia que terminaria com goleada, mas o ritmo caiu no segundo tempo. Aos 20, Madueke diminuiu para os Blues e a partida terminou em 3 a 1. Notícia ruim para os Gunners foi a lesão sentida por Gabriel Magalhães. O brasileiro é titular na zaga, que já perdeu Saliba e tem sofrido constantemente com os substitutos. A luta pelo título do Campeonato Inglês continua. Na próxima rodada, o Arsenal enfrenta o Newcastle, fora de casa. Para o Chelsea a temporada é de pesadelo. A equipe que mais gastou no planeja está em 12º na tabela. No sábado, os Blues jogam contra o Bournemouth. Faltam quatro rodadas para o fim do campeonato.