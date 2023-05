Barcelona vence Osasuna no sufoco e coloca uma mão na taça do Espanhol 

Com um jogador a mais, time catalão marcou aos 40 minutos do segundo tempo e se aproximou da 27º conquista do Nacional

EFE/ Alejandro Garcia Jordi Alba (esquerda) e Pedri (direita) comemoram vitória do Barcelona sobre o Osasuna



O Barcelona deu mais um passo importante na busca pelo título do Campeonato Espanhol ao vencer o Osasuna por 1 a 0, no Camp Nou, na tarde desta terça-feira, 2. Em duelo válido pela 33ª rodada, o time de Xavi Hernández enfrentou um rival com seus jogadores reservas e que ficou com um homem a menos aos 26 minutos de jogo, com a expulsão de Jorge Herrando. Ainda assim, os catalães tiveram dificuldades e só abriram o placar 40 minutos da segunda etapa, com chute de Jordi Alba de três dedos. Com o resultado, o Barça coloca uma mão na taça, já que abre 14 pontos de vantagem para o segundo colocado Real Madrid – a equipe dirigida por Carlo Ancelotti tem uma partida a menos, diante da Real Sociedad, ainda nesta terça. Restando cinco compromissos para o fim da competição, os blaugranas precisam de apenas mais dois triunfos para ficar com o 27º troféu do Nacional. Nono colocado, o Osasuna tem como principal desafio o embate com o Real Madrid, no próximo sábado, 6, pela final da Copa do Rei. Caso surpreenda os merengues, o clube conquistará seu primeiro título em sua história.