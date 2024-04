Arsenal e Bayern de Munique empatam em 2 a 2 e decidem vaga para semi na Alemanha

Time inglês saiu na frente, mas levou a virada e precisou pressionar para não ficar em desvantagem para o jogo de volta

Adrian DENNIS / AFP Goleiro do Arsenal, David Raya e Harry Kane felicitam-se no final do jogo da primeira mão dos quartos-de-final da UEFA Champions League entre Arsenal e Bayern Munique, no Arsenal Stadium, no norte de Londres



Arsenal e Bayer de Munique fizeram nesta terça-feira (9) o primeiro jogo das quartas de final da Champions League. O time inglês conseguiu o empate na reta final do segundo tempo e evitou a derrota que levaria a equipe para o próximo jogo com uma situação complicada. No jogo, o time inglês que voltou às quartas depois de 14 anos. Em uma boa fase no campeonato inglês, to qual é líder, os Gunners abriram o placar aos 12 minutos com Bukayo Saka. Mas, aos 18 minutos, sofreram o empate com Serge Gnabry. Antes do final da partida, o capitão Harry Kane converteu um pênalti e marcou o segundo e colocou os alemães à frente do placar. O Arsenal voltou para o segundo tempo pressionando e buscando empatar a partida para não ira para o segundo jogo em desvantagem, mas não conseguir chegar ao gol adversário. Foi só aos 30 minutos do segundo tempo que os Gunners conseguiram marcar e empatar o jogo com o belga Leandro Trossard, após um passe de Gabriel Jesus. O jogo de volta acontece na próxima semana e será disputado na Alemanha.