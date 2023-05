Arsenal é derrotado pelo Brighton, vê City disparar e fica mais longe da taça no Inglês

Apesar do primeiro tempo equilibrado, londrinos sofreram com os visitantes na etapa complementar, levando gols de Enciso, Undav e Estupiñán

EFE/EPA/NEIL HALL Arsenal perdeu para o Brighton e ficou mais longe do título no Inglês



O Arsenal decepcionou seus torcedores neste domingo, 14, ao ser derrotado pelo Brighton por 3 a 0, no Emirates Stadium, em Londres, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. Apesar do primeiro tempo equilibrado, os londrinos sofreram com os visitantes na etapa complementar, levando gols de Enciso, Undav e Estupiñán. Com o resultado, os Gunners ficam praticamente sem chances de quebrar o tabu de 19 anos sem ganhar a Premier League – a última conquista ocorreu na temporada 2003/2004. Com 81 pontos, o Arsenal tem quatro a menos que o líder Manchester City, que ganhou do Everton mais cedo. Com mais duas partidas pela frente, o conjunto liderado por Mikel Arteta precisa somas mais seis pontos e “secar” o time de Guardiola – os Citizens ainda têm mais três paridas a ser disputadas.