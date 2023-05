Com gols de Gündogan e Haaland, Manchester City vence o Everton por 3 a 0

Resultado deixa o time de Pep Guardiola mais próximo do título do Campeonato Inglês; na quarta-feira, a equipe volta a campo para buscar uma vaga na final da Champions League

Reprodução/Twitter @ManCity Meio campista e atacante marcaram os gols da vitória da equipe de Manchester neste domingo



O Manchester City venceu o Everton por 3 a 0 em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Inglês e se aproximou do título. Jogando fora de casa e poupando alguns jogadores, o time de Pep Guardiola contou com um show do meia alemão Gündogan, que marcou dois gols e deu uma assistência para Haaland, para vencer a partida. O atacante norueguês, por sua vez, manteve o bom nível de atuação e chegou ao 36º gol em 35 partidas disputadas pela equipe no torneio, sendo o artilheiro isolado da competição. Após a vitória, o City chegou a 85 pontos, mantendo a liderança do campeonato e abrindo uma vantagem de quatro pontos de vantagem para o Arsenal, que joga neste domingo às 12h30 contra o Brighton. O City ainda tem a vantagem de ter um jogo a menos do que o rival direto na briga pelo título. Já o Everton ficou na 17ª posição, com 32 pontos, e pode entrar na zona de rebaixamento caso o Leicester vença o Liverpool na segunda, 15. Depois da vitória, o City se volta para o confronto contra o Real Madrid, na quarta-feira, 17, às 16h, pelas semifinais da Champions League. Na partida de ida, os dois times empataram em 1 a 1, deixando a disputa em aberta para o segundo jogo.