Arsenal oficializa a contratação de Willian por três temporadas

Sem renovar seu contrato com o Chelsea, o brasileiro ficou livre no mercado e aceitou a proposta do rival londrino

Divulgação Willian foi anunciado como reforço do Arsenal



Agora é oficial! O Arsenal anunciou, na manhã desta sexta-feira, 14, a contratação do meio-campista Willian, de 32 anos de idade, por três temporadas. Sem renovar seu contrato com o Chelsea, o brasileiro ficou livre no mercado e aceitou a proposta do rival londrino. Em comunicado oficial, o treinador Mikel Arteta comemorou a chegada do jogador. “Acredito que ele é um jogador que pode realmente fazer a diferença para nós. Temos monitorado ele nos últimos meses, tínhamos uma intenção clara de fortalecer nas posições de meio-campista e ala e ele é um jogador que nos dá muita versatilidade, pode jogar em três ou quatro posições diferentes. Ele tem experiência de tudo no mundo do futebol, mas ainda tem a ambição de vir para cá e contribuir para levar o clube aonde pertence. Fiquei muito impressionado com todas as conversas que tive com ele e com o quanto ele queria vir”, celebrou o comandante dos Gunners.

Willian vestiu as cores do Chelsea por sete temporadas, conquistando dois títulos da Premier League, uma FA Cup e a Liga Europa. Ele fez 339 partidas, com 63 gols e 56 assistências no período. O meia, no entanto, não chegou a um acordo com os “Blues”, já que exigia um tempo de contrato maior do o oferecido pela diretoria. Livre no mercado, ele acabou acertando sua transferência para o Arsenal sem custos. Willian começou no time brasileiro do Corinthians, antes de ingressar no Shakhtar Donetsk em agosto de 2007. Em seus seis anos lá, ele conquistou quatro títulos da Premier League ucraniana e da Copa da Uefa em 2009. Quatro anos depois, ele assinou por um breve período pelo Anzhi Makhachkala antes de ingressar no Chelsea, vencendo a Premier League e a Copa da Liga em sua segunda temporada na Inglaterra.

Edu Gaspar, diretor técnico do Arsenal, também exaltou as qualidades de Willian. "Eu o conheço muito bem, desde muito tempo atrás porque trabalhamos juntos pela Seleção Brasileira e claro que eu estava acompanhando ele porque ele jogou por outros clubes. Ele tem muitos atributos fantásticos como pessoa e, como jogador de futebol, é claro, é um grande personagem. Tenho 100% de certeza de que todos no vestiário, os torcedores, eu e Mikel vamos adorar ter Willian ao nosso lado", festejou o ex-funcionário da CBF.