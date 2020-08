Messi x Lewandowski: Liga dos Campeões põe candidatos ao The Best frente a frente

A partida desta sexta-feira, 14, entre Barcelona e Bayern de Munique decidirá, a partir das 16 horas (de Brasília), quem avança à semifinal da Liga dos Campeões da Europa

A partida desta sexta-feira, 14, entre Barcelona e Bayern de Munique decidirá, a partir das 16 horas (de Brasília), quem avança à semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Para Lionel Messi e Robert Lewandowski, entretanto, o confronto no Estádio da Luz, na cidade de Lisboa, em Portugal, pode valer mais do que uma classificação. Donos de números e apresentações fantásticos na temporada 2019/20, ambos são concorrentes ao Fifa The Best, que foi confirmado pela entidade máxima de futebol na última quinta-feira, mesmo em meio à pandemia da Covid-19. Assim, o duelo também será uma forma de eliminar um rival direto ao prêmio de melhor do planeta, já que o troféu costuma prestigiar os vencedores da Champions League.

Para Lionel Messi, a classificação com uma boa atuação é fundamental para sonhar com a sua sétima taça do The Best – o argentino é o único a ganhar seis vezes na categoria masculina. Isto porque o craque ainda não conseguiu levar o Barcelona a um título na temporada europeia, algo que pesa contra o camisa 10 na votação – seu time acabou sendo eliminado precocemente na Supecopa da Espanha e na Copa do Rei, além de ter ficado com o vice-campeonato no Campeonato Espanhol. Os números individuais de Messi, por outro lado, são excelentes: ele contabiliza 43 partidas na temporada, contribuindo com 31 gols e 26 assistências. Artilheiro, garçom e maior driblador do Espanhol, o astro também foi essencial na classificação do Barça diante do Napoli, nas oitavas de final da Liga dos Campeões, quando balançou a rede uma vez e sofreu uma penalidade.

Lewandowski, por sua vez, vive uma fase assombrosa. Além de ter conduzido o Bayern de Munique aos títulos do Campeonato Alemão e da Copa Alemanha, sendo o artilheiro nos dois torneios, o atacante também é o atual goleador da Liga dos Campeões, marcando 13 vezes em 7 partidas disputadas, sendo o grande nome dos alemães na classificação sobre o Chelsea. Ao todo, o atacante soma 44 partidas realizadas na temporada, com 53 gols feitos e 8 assistências para os seus companheiros – estatísticas que o colocam como o jogador com mais participações diretas para gols em toda a Europa. Por tudo isso, muitos especialistas apontam o polonês como favorito ao The Best, algo que será inevitável caso o time da Baviera vença a Champions League.

Fora Lionel Messi e Robert Lewandowski, outros grandes nomes do futebol mundial vislumbram a Liga dos Campeões como uma chance de ouro para se tornar o melhor do mundo. Kevin de Bruyne, do Manchester City, Kylian Mbappé e Neymar, ambos do Paris Saint-Germain, são outros que seguem firmes na briga.

Número de Lionel Messi e Lewandowski

Messi (Barcelona)

Jogos: 43

Gols: 31

Assistências: 26

Premiações individuais: artilheiro, garçom e melhor jogador do Campeonato Espanhol

Títulos coletivos: –

Lewandowski (Bayern de Munique)

Jogos: 44

Gols: 53

Assistências: 8

Premiações individuais: artilheiro e melhor jogador do Campeonato Alemão; artilheiro da Copa da Alemanha e atual artilheiro da Liga dos Campeões

Títulos coletivos: Campeonato Alemão e Copa da Alemanha