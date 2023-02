Arsenal tropeça no Inglês e fica no empate com o Brentford

Gunners permanecem na liderança da competição, com seis pontos a mais que o Manchester City, seu próximo adversário

Jogando em casa, o Arsenal não conseguiu bater o Brentford e ficou apenas no 1 a 1 pelo Campeonato Inglês. O resultado mantém os Gunners na liderança da competição nacional, com 51 pontos, seis a mais que o vice-líder Manchester City, que joga contra o Aston Villa neste domingo, 12, e é seu próximo adversário. O Brentford, por sua vez, é o oitavo colocado, com 38 pontos. O empate fez a equipe chegar ao décimo jogo seguido sem derrota. O time não sofria gol há três partidas. Ao contrário do adversário, que apesar da liderança na competição ampliou uma sequência negativa: foi derrotado pelo City na Copa da Inglaterra e derrotado pelo Everton pela Premier League, antes do empate deste sábado. Trossard marcou aos 20 minutos para os mandantes, e Toney igualou aos 28, em lance polêmico. O Arsenal reclamou de impedimento no lance, mas a jogada nem sequer foi revisada.

Chelsea fica no empate contra o West Ham

Quem também jogou neste sábado foi o Chelsea, que ficou no 1 a 1 contra o West Ham. A partida teve dois gols anulados e um pênalti não marcado. Enzo Fernández fez para os Blues e Emerson Palmieri igualou para os donos da casa. Foi o terceiro empate consecutivo do Chelsea, chegando aos 31 pontos na nona posição. O West Ham é apenas o 16º, com 20 pontos.