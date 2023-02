Sem Messi e Mbappé, PSG é derrotado pelo Mônaco antes de enfrentar o Bayern pela Champions

Com a derrota por 3 a 1, vantagem na liderança da competição nacional caiu para seis pontos

EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Neymar em ação pelo PSG contra o Mônaco



Uma semana para se esquecer. O Paris Saint-Germain perdeu para Mônaco por 3 a 1 neste sábado, 11, pelo Campeonato Francês, fora de casa, no último confronto antes de enfrentar o Bayern de Munique, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões. O revés acontece poucos dias depois da eliminação nas oitavas de final da Copa da França, para o Olympique de Marselha. O PSG entrou em campo sem suas principais estrelas: Lionel Messi e Kylian Mbappé. A expectativa é que o argentino esteja em campo no duelo pela Champions. A presença de Mbappé, porém, ainda é incerta. O brasileiro Neymar foi o único, entre os principais jogadores do time que jogou, mas não foi o suficiente. O time estava pouco inspirado e sofreu bastante no setor de criação. Ben Yedder, duas vezes, e Golovin anotaram a favor do Mônaco. Zaïre-Emery descontou para o PSG.

Além da fraca atuação ofensiva, o zagueiro Bitshiabu, de apenas 17 anos, também não foi feliz na partida. No primeiro gol dos donos da casa, ele levou um chapéu e depois se enrolou na saída de bola, e viu o Mônaco ampliar a vantagem com Ben Yedder. Ele ainda foi o autor do terceiro gol dos donos da casa e chegou a 9 gols anotados contra o time de Paris. De quebra, a vantagem para o rival na tabela de classificação diminuiu: o Mônaco é o segundo, com 47 pontos. O PSG lidera com 54. O time de Neymar e companhia encara o Bayern de Munique na terça-feira, às 17 horas, pela Champions League. O Mônaco, por sua vez, enfrenta o Bayer Leverkusen na quinta-feira, às 17 horas, pela Liga Europa.